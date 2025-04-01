ABD: Litvanya'daki Eğitim Kazasında Dördüncü Askerin Cesedi Bulundu

ABD'den Üzücü Gelişme: Litvanya'daki Eğitim Kazasında Dördüncü Askerin Cesedi Bulundu

Beyaz Saray, Litvanya'da gerçekleşen bir eğitim kazasında kaybolan dört askerden sonuncusunun cesedinin bulunduğunu resmen açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın brifinginde bu tragik durumu doğruladı.

Askerlerin Özverisi Vurgulandı

Leavitt, kaybolan askerlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, bizi güvende tutmak için her gün dünyanın dört bir yanında hayatlarını riske atan cesur askerlerimizin özverili fedakarlıklarının çarpıcı bir göstergesidir," dedi.

3. Piyade Tümeni'nin 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi'nde görevli askerler, 25 Mart tarihinde hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolmuştu. M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu belirtilmişti.

NATO Eğitim Tatbikatları Sürüyor

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, kaybolan dört askerden üçünün cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Bu acı olay, ABD kuvvetlerinin Litvanya'da NATO müttefikleriyle birlikte düzenli olarak gerçekleştirdiği ortak eğitim tatbikatlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.