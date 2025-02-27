ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi

ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ndan Tartışmalı Talimat

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, komite çalışanlarına, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria için İbranice adı olan "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılmasını istedi.

Amerikan Axios haber platformunun edindiği belgelere göre, bu talimat, komitede görev yapan 50 Cumhuriyetçi personele gönderildi. Mast'ın talimatı, komitedeki Demokrat çalışanlar için bağlayıcı olmamakla birlikte, dikkat çekici bir politika değişikliğini yansıtıyor.

Mast’ın Açıklamaları

Mast, talimatında, "İsrail ile aramızdaki kopmaz bağın ve Yahudi halkının kadim ana vatanı üzerindeki doğal hakkının bilinciyle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bundan böyle resmi yazışmalarda, iletişimde ve belgelerde Batı Şeria'dan 'Yahudiye ve Samiriye' olarak bahsedecektir.” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, bu bölgenin Yahudi köklerinin yüzyıllara dayandığını savunan Mast, "Amerikan halkının temsilcileri olarak, kınanması gereken antisemitizm dalgasını durdurmak ve İsrail'in Yahudi medeniyetinin beşiği üzerindeki haklı iddiasını tanımak için üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Uluslararası Tepkiler

İsrail yanlısı duruşuyla bilinen Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilcisi Mast, geçmişte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla Kongre'ye, İbranice askeri formasını giyerek gelmişti. Son aylarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, 1967'den bu yana işgal altında olan Batı Şeria'yı ilhak etme niyetlerini açıkça dile getirmişlerdi.

İsrail parlamentosu, bu ayın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'nın isminin "Yahudiye ve Samiriye" olarak değiştirilmesine dair teklifi kabul etti. Uluslararası toplum, özellikle de ABD, 1967'de işgal edilen topraklardan Batı Şeria olarak bahsetmeye ve bu bölgede İsrail egemenliğini tanımamaya devam ediyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli ile birlikte, topraklarını gasbeden yarım milyon İsrailli yaşamaktadır.