ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi

Brian Mast, Batı Şeria'nın İsrail'deki İbranice adıyla anılması için komite personeline talimat verdi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:04
ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi

ABD Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ndan Tartışmalı Talimat

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, komite çalışanlarına, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria için İbranice adı olan "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılmasını istedi.

Amerikan Axios haber platformunun edindiği belgelere göre, bu talimat, komitede görev yapan 50 Cumhuriyetçi personele gönderildi. Mast'ın talimatı, komitedeki Demokrat çalışanlar için bağlayıcı olmamakla birlikte, dikkat çekici bir politika değişikliğini yansıtıyor.

Mast’ın Açıklamaları

Mast, talimatında, "İsrail ile aramızdaki kopmaz bağın ve Yahudi halkının kadim ana vatanı üzerindeki doğal hakkının bilinciyle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bundan böyle resmi yazışmalarda, iletişimde ve belgelerde Batı Şeria'dan 'Yahudiye ve Samiriye' olarak bahsedecektir.” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, bu bölgenin Yahudi köklerinin yüzyıllara dayandığını savunan Mast, "Amerikan halkının temsilcileri olarak, kınanması gereken antisemitizm dalgasını durdurmak ve İsrail'in Yahudi medeniyetinin beşiği üzerindeki haklı iddiasını tanımak için üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Uluslararası Tepkiler

İsrail yanlısı duruşuyla bilinen Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilcisi Mast, geçmişte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla Kongre'ye, İbranice askeri formasını giyerek gelmişti. Son aylarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyeleri, 1967'den bu yana işgal altında olan Batı Şeria'yı ilhak etme niyetlerini açıkça dile getirmişlerdi.

İsrail parlamentosu, bu ayın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'nın isminin "Yahudiye ve Samiriye" olarak değiştirilmesine dair teklifi kabul etti. Uluslararası toplum, özellikle de ABD, 1967'de işgal edilen topraklardan Batı Şeria olarak bahsetmeye ve bu bölgede İsrail egemenliğini tanımamaya devam ediyor.

Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli ile birlikte, topraklarını gasbeden yarım milyon İsrailli yaşamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi
2
Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler
3
Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
4
ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi
5
Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
6
İsrail, Nasrallah'ın Cenazesine Saldırı Planlıyor mu?
7
İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi