ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Girişimleri Yetersiz Mi?

ABD'nin Gazze'deki Ateşkes Girişimleri Yetersiz Kaldı

New York Times'a (NYT) göre, bazı yetkililer, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının belirli aşamalarda yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Gazeteye bilgi veren, hem İsrailli hem de Hamaslı kaynaklar, ABD'nin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes mutabakatı için yaptığı girişimler üzerinde durdu. Washington'un bu konudaki tekliflerinin, bazı önemli anlaşmazlıkları gidermekte yeterli olamayabileceği belirtiliyor.

Antony Blinken'ın İtirafları

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 19 Ağustos'ta İsrail'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunduğu anlaşma teklifini kabul ettiğini açıkladığına yer veriliyor. Ancak, yetkililerin iddialarına göre, Hamas ve İsrail arasındaki ana sorunlar çözülmüş değil.

Yetkililer, ABD'nin yaklaşımının, Gazze'nin Mısır sınırındaki durumun bile etkileyen koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Öne çıkan yeni öneride, İsrail ordusunun asker sayısının azaltılması ancak sınır bölgesinde devriye faaliyetine devam edeceği ifade ediliyor.

Katar'daki Müzakereler

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen müzakerelerde, ABD'li yetkililerin, yerinden edilmiş Filistinlilerin silah taramasına ilişkin talepleri erteleme isteğinde bulunduğu bildirildi. Daha önce yapılan müzakerelerde ise, belirli koşullara karşılık, ateşkes ve esir takası meselelerinin görüşülmesi planlanıyordu.

Blinlen, takas ve ateşkes süreçlerine dair sürekli olarak yeni şartlar getirilmesi gerektiğini savunurken, Netanyahu'nun masada sunulan önerileri kabul ettiğini ancak detaylar hakkında bilgi vermekten çekindiği kaydedildi.