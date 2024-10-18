ABD'nin İsrail'e Yaklaşımı Eleştiriliyor

ABD'nin Tutumu Sorgulanıyor

Filistin asıllı Kanadalı avukat Diana Buttu, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülüşünü eleştiriyor. Eygi'nin ölümünün ardından, ABD yönetiminin sessiz kalması tepkilere yol açarken, Buttu, bu durumun Şirin Ebu Akile ve Rachel Corrie davalarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti. “Bu davada da adalet sağlanmayacak, kimse sorumlu tutulmayacak” dedi.

ABD'nin Destekleri ve Basındaki Tutu

Buttu, ABD'nin İsrail’e sunduğu sonsuz finansal ve askeri desteğin, bu tür olayların önünü açtığını belirtti. Ayrıca, Batı basınının Eygi'nin katledilmesine yaklaşımını “tam anlamıyla zavallıca” olarak nitelendirerek, “ABD için Filistinlilerin yaşamı önemli değil” şeklinde konuştu. Batı medyası, Eygi'nin ABD vatandaşlığını göz ardı etti ve onu “önemsiz” bir karakter olarak değerlendirdi.

B.M. ve İlgisiz Tavır

Şerife Çetin, Eygi'nin durumunu Birleşmiş Milletler gündemine taşımaya çalıştıklarını, ancak BM Sözcüsü'nden aldıkları yanıtların yetersiz olduğunu açıkladı. “BM sadece genel bir kınama yaptı, bu da bizim için yeterli değil” dedi.

Amerikan Çifte Standartları

Çetin, ABD'nin kendi vatandaşlarına yönelik çifte standart uyguladığını, aynı vatandaşlık statüsündeki Hersh Goldberg örneğini referans göstererek, Eygi’ye yönelik tepkilerin yetersizliğine dikkat çekti.

Arkadaşından Duygusal Bir Anı

Eygi'nin Washington Üniversitesi'ndeki arkadaşı Amelia Ossorio, Eygi'nin cesaretine değinerek, onun masum insanlara yardım etmek için gittiğini ve başına gelenlerin bunun bir sonucu olduğunu belirtti. “İsrail, 20 yıl sonra aynı cinayeti işliyor, bu büyük bir trajedi” diye ekledi.

Olayın Detayları

İsrail askerleri, barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açmış, Ayşenur Ezgi Eygi ağır yaralanmıştı. 6 Eylül'de hastanede hayatını kaybeden Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Türkiye'de toprağa verilmiştir. Eygi, Filistinli hakların korunması için barışçıl ve sivil yöntemler kullanarak çalışan Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir aktivistti.