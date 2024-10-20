ABD'nin Sana Büyükelçiliği'nden Husi'lere Tepki

ABD'nin Sana Büyükelçiliği Endişelerini Dile Getirdi

Yemen'de faaliyet gösteren ABD'nin Sana Büyükelçiliği, Husiler tarafından alıkonulan yerel çalışanları hakkında derin bir endişe duyduğunu açıkladı.

Üzerinden 3 Yıl Geçti

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya platformu X üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, büyükelçiliğe bağlı yerel çalışanları hukuksuz bir şekilde alıkoymasının üzerinden 3 yıl geçti. Birçok Yemenli mevkidaşımız asılsız suçlamalarla yargılanabilir. Biz, onlardan ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil tüm sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyon çalışanlarının serbest bırakılana kadar rahat etmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Husilerin Baskını

Husilerin 2021 yılında ABD'nin büyükelçiliğine gerçekleştirdiği baskın sonrasında, birçok yerel çalışan alıkonmuştu. BM, haziran ayında Husilerin 11 BM çalışanını da gözaltına aldığını bildirmişti.

BM'den Açıklamalar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta Husilerin BM’nin İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve personeli gözaltına aldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay, Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulan BM personelinin sayısının 17'ye çıktığını belirten Türk, bu kişilerin derhal serbest bırakılmaları gerektiğini vurguladı.

Husilerden Karşılık

Husiler, insanı yardım kuruluşları aracılığıyla faaliyet gösteren ABD-İsrail casuslarının gözaltına alındığını öne sürdü. Yemen'deki diplomatik misyonların büyük bir kısmı, Husilerin 2015 yılında kontrollere başlaması üzerine Sana'yı terketmek zorunda kalmıştı.