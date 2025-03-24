ABD'nin Sana'ya Düzenlediği Hava Saldırısında 4 Sivil Hayatını Kaybetti

Husiler, Yemen’in başkenti Sana’da, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, “Düşman ABD’nin, başkent Sana’nın Main ilçesindeki Asr mahallesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.” ifadeleri kullanıldı. Saldırıda çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtiliyor.

Ayrıca, ABD’ye ait savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentinin çeşitli bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını ve saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ABD ile İngiltere’nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıkladı.