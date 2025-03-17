ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 53'e Ulaştı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin hava saldırılarında ölü sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 02:40
ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 53'e Ulaştı

Yemen'de Gerilim Tırmanıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu. Husilere ait sağlığa dair yapılan açıklamalara göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun bulunduğu 53 kişi hayatını kaybetti, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere toplamda 98 kişi yaralandı.

Saldırılar Kınandı

Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığı, ABD’nin saldırılarını kınayarak, bu eylemleri "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirdi.

Husiler ve İsrail İlişkisi

Husiler, 7 Mart tarihinde, İsrail'e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini açıkladı. Aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirttiler.

Husilerin Geri Dönüşü

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 11 Mart tarihinde açıklama yaparak, Tel Aviv'e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından, İsrail gemilerinin belirlenen bölgelerde geçiş yasağının yeniden başladığını duyurdu.

ABD Başkanı'ndan Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirdi. Ayrıca, Husiler, pazar günü ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya ve ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarının sonucunda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 101 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gelecek Tansiyon Artışı

Husilerin lideri Husi, ABD'nin gerçekleştirdiği yeni saldırıların askeri güçlerini daha da geliştireceğini, gerginliği tırmandırarak yanıt vereceklerini ifade etti. Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin de Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirdi.

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