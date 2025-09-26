ABD Onayladı: Almanya'ya AIM-120D-3 Füze Satışı 1,23 Milyar Dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı, AIM-120D-3 füzelerinin Almanya'ya olası satışını onayladı; tahmini maliyet 1,23 milyar dolar, ana yüklenici RTX Corporation.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 02:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 02:09
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin Almanya'ya olası satışını onayladığını duyurdu.

Satışın kapsamı ve maliyeti

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı açıklamasında, olası satışın tahmini maliyetinin 1,23 milyar dolar olduğu belirtildi.

Gerekçe ve etkileri

Açıklamada, "Önerilen satış, Alman F-35 programı için artırılmış havadan havaya kabiliyeti sağlayarak ve Alman ve ortak NATO planlama, eğitim ve operasyonel gereksinimlerini destekleyerek Almanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Yüklenici ve siyasi boyut

Açıklamada ana yüklenicinin Virginia, Arlington'da bulunan RTX Corporation olacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, söz konusu füzeler "Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir NATO Müttefiki'nin güvenliğini artırarak", ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek.

