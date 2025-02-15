ABD Ordusu, Aşısız Personelin Göreve Dönüşüne İzin Veriyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını olmayı reddeden ya da kendi isteğiyle ayrılan ordudan atılan personelin "aynı rütbeyle" hizmete geri dönmesi için yeni bir düzenleme yaptığını duyurdu.

Geri Dönüş Süreci Başlıyor

Açıklamaya göre, ilgili personelle doğrudan iletişime geçilerek geri dönüş süreci başlatılacak. Orduya katılacak olan personelin, ister gönüllü ayrılmış olsun, isterse tasfiye edilmiş olsun, 2 yıl boyunca görev alma zorunluluğu bulunacak.

2023 yılında benzer bir çağrıda bulunulmasına rağmen, yalnızca 113 kişinin göreve geri döndüğü belirtiliyor. Yeni düzenlemenin, bu sayının artıp artmayacağı ise henüz belirsiz.

Kovid-19 Tasfiyeleri ve Aşı Zorunluluğu

ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz 2021’de tüm çalışanları için aşı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayanların Kovid-19 testi yaptırmasını istemişti. Salgın döneminde aşı olmayı reddeden yaklaşık 8 bin asker meslekten ihraç edilmişti. Ocak 2023’te ise aşı zorunluluğu kaldırıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta, Kovid-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin hizmete iade edilmesini sağlayan adımın atıldığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'daki ilk mesaisinde bu personelin geri dönüşü için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.