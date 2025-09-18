ABD, Polonya'ya 780 Milyon Dolarlık Javelin Satışını Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 780 milyon dolarlık 2 bin 506 Javelin füzesi ve 253 fırlatma ünitesinin satışını onayladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:02
ABD, Polonya'ya 780 Milyon Dolarlık Javelin Satışını Onayladı

ABD, Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin satışını onayladı

Onay Pentagon'ın bildirimine dayandırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonyaya yönelik yeni bir silah satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'nın Kongre'ye yaptığı bildirimde, onayın ayrıntıları paylaşıldı.

Satışın içeriği ve etkisi

Bildirime göre, toplam değeri 780 milyon dolar olan 2 bin 506 Javelin füzesi ile 253 fırlatma ünitesinin Polonya'ya satışı onaylandı.

Açıklamada, söz konusu satışın Polonya'nın savunmasını güçlendireceği vurgulandı.

Yetkililer, işlemin Kongre bilgilendirmesi süreci kapsamında duyurulduğunu belirtti.

