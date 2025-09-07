ABD Porto Riko'da Büyük Askeri Tatbikat: 4.500 Asker ve USS Iwo Jima

ABD Porto Riko kıyılarında askeri tatbikatı sürdürüyor

ABD donanmasına ait bazı gemilerin ve Amerikan Deniz Piyadelerinin katılımıyla Porto Riko kıyılarında devam eden askeri tatbikatın kapsamına amfibi ve hava unsurlarıın da eklendiği bildirildi.

Tatbikatın amacı ve kapsamı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın emriyle başlatılan tatbikat, 31 Ağustos tarihinde Porto Riko'nun Venezuela'ya bakan güney kıyılarında başladı. Resmi açıklamalarda tatbikatın, Deniz Piyadelerinin hazırlık durumunu artırmak ve operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Tatbikatta Deniz Piyadelerinin sahile çıkarma ve destek görevleri icra etme kabiliyetleri gösteriliyor. Ayrıca Porto Riko kıyılarında, USS Iwo Jima amfibi hücum gemisi ve iki amfibi çıkarma gemisinde konuşlu 4.500 askerin yer aldığı, Arleigh Burke sınıfı destroyerlerin de tatbikata destek verdiği kaydedildi. Porto Riko'nun Venezuela'ya uzaklığının yaklaşık 800 kilometre olduğu hatırlatıldı.

Karayipler'de artan hareketlilik

Ağustos ayı sonlarında ABD, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson muhriplerini devriye için göndermişti. Bu adımlar bölgedeki gerilimi artırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise karşı hamle olarak ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti. ABD ayrıca, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi verenlere 50 milyon dolar ödül sunulacağını duyurdu.