ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Senato'da Kovid-19 Aşı Tavsiyesini Savundu

Robert F. Kennedy, Senato oturumunda Kovid-19 aşı tavsiyelerini geri çekme kararını savundu; oturumda Demokrat ve bazı Cumhuriyetçilerle hararetli tartışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:40
ABD Sağlık Bakanı Kennedy Senato'da Kovid-19 Aşılarındaki Tutumunu Savundu

Oturumda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı

Robert F. Kennedy, Senato'daki oturumda bakanlık olarak Kovid-19 aşılarına yönelik tavsiyelerin geri çekilmesine yönelik adımları savundu. Kennedy'nin söylemleri sırasında oturum zaman zaman hararetli tartışmalara sahne oldu.

Kennedy, kararlarının gerekçelerini anlatırken hem Demokratlardan hem de bazı Cumhuriyetçi senatörlerden tepki aldı. Bazı Demokrat senatörler, Kennedy'nin görevden alınmasını talep ederken tartışmalar bağrışmalarla tırmandı.

Geçen hafta kovulan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Susan Monarez hakkında Kennedy, Monarez'in "güvenilmez" olduğunu ve işini iyi yapmadığını savundu. Öte yandan, Kovid-19 aşısı yaptırmakta zorluk yaşadıklarını söyleyenlerin iddialarını da yalanladı.

Oturum sırasında Demokrat Senatör Elizabeth Warren ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Kennedy, Kovid-19 aşılarının ücretsiz olduğunu ve isteyen herkesin erişimine açık olduğunu vurguladı. Warren, Trump yönetiminin hastaların aşı erişimini engellediğini öne sürmüştü; Kennedy ise erişimin kolay olduğunu belirtti.

Bir diğer Demokrat senatör Maria Cantwell ise Kennedy'yi konuşma sırasında "şarlatan" olarak nitelendirdi ve salon yine hararetli anlara sahne oldu.

Ayrıca bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Kennedy'ye başlangıçta destek verip daha sonra bakanın getirdiği yeni düzenlemeleri eleştirmesi de oturumda dikkat çeken noktalardan oldu. Bazı Cumhuriyetçiler, Kennedy'nin hem 2020'deki "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" nedeniyle Donald Trump'ın mRNA aşı geliştirme sürecini överek Kennedy'nin Nobel Ödülü'ne layık olduğunu söylediğini, hem de bu aşıların güvenliği ve kullanımına yönelik eleştirilerde bulunduğunu aktardı.

Kennedy, bakanlık görevine geldikten sonra yayımladığı bir genelgeyle Kovid-19 aşılarının bakanlık tavsiye listelerinden çıkarılmasına yönelik bazı düzenlemeler yaptığını hatırlattı ve bu düzenlemelerin doğruluğunu savundu.

Senato oturumu, Kennedy'nin aşı politikası ve uygulama biçimleri konusunda kamuoyunda ve Kongre'de devam eden tartışmaların bir yansıması olarak değerlendirildi.

