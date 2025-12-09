DOLAR
Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 3 Polis Aracına Çarparak Yakalandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan İ.S.T., 3 polis aracına çarpıp 30 km kaçtı; lastiklerine ateş edilerek durduruldu. 41 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 21:49
Olay ve kovalama

Kayseri'de devriye görevindeki polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde şüphe üzerine İ.S.T. idaresindeki 38 SA 020 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı; ekiplerin takibi sırasında araç, 3 polis aracına çarparak zarar verdi.

Kovalama yaklaşık 30 kilometre sürdü ve araç, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Olay yerinde araç sürücüsü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler

İncelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından araçta yapılan arama çalışmalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu testi ve dalgınlık

Gözaltına alınan İ.S.T.'nin, uyuşturucu tarama kitiyle yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Suç kaydı ve adli süreç

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kaçan sürücü 41 adet suç kaydı bulunan İ.S.T. olarak belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Uygulanan idari para cezası

Polis ekiplerinden kaçarak trafiği tehlikeye sokan İ.S.T.'ye, 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak', 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 156 bin 623 TL idari para cezası uygulandı. Araca ait incelemeler tamamlandıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.

