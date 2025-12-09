Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 3 Polis Aracına Çarparak Yakalandı

Olay ve kovalama

Kayseri'de devriye görevindeki polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde şüphe üzerine İ.S.T. idaresindeki 38 SA 020 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı; ekiplerin takibi sırasında araç, 3 polis aracına çarparak zarar verdi.

Kovalama yaklaşık 30 kilometre sürdü ve araç, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Olay yerinde araç sürücüsü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler

İncelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından araçta yapılan arama çalışmalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu testi ve dalgınlık

Gözaltına alınan İ.S.T.'nin, uyuşturucu tarama kitiyle yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Suç kaydı ve adli süreç

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kaçan sürücü 41 adet suç kaydı bulunan İ.S.T. olarak belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Uygulanan idari para cezası

Polis ekiplerinden kaçarak trafiği tehlikeye sokan İ.S.T.'ye, 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak', 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 156 bin 623 TL idari para cezası uygulandı. Araca ait incelemeler tamamlandıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.

KAYSERİ'DE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE KAÇARKEN 3 POLİS ARACINA ÇARPARAK ZARAR VEREN ŞÜPHELİ ARAÇ, EKİPLERİN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇMASI SONUCU DURDURULARAK, YAKALANDI. YAPILAN KONTROLLERDE 41 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.