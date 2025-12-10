BEUN'un IMEEF 2025 Standı Uluslararası Müzik Dünyasının Odak Noktası

Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, fuarda hem akademik hem üretim gücünü sergiledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, 4-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen IMEEF Uluslararası Müzik Endüstrileri Fuarında dikkat çeken bir katılım gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uçar, Öğr. Gör. Cem Dertsiz ve bölüm öğrencilerinden oluşan ekip, üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Fuarda Avrupa'dan Çin'e uzanan geniş bir katılımcı yelpazesi yer alırken, müzik endüstrisinin önde gelen firmaları ve uluslararası çalgı yapımcıları stantlarda buluştu. Türkiye'den birçok profesyonel çalgı yapımcısının da yer aldığı organizasyona; İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü ve Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü de bilimsel ve sanatsal katkı sundu.

BEUN standı, sergilenen eserler ve teknik sunumlarıyla müzik dünyasının önde gelen isimlerinin ilgisini çekti. Standı ziyaret eden isimler arasında; Aytaç Durak, Ayhan Sarı, Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, Prof. Dr. Cihat Aşkın, Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan ve Serdar Kılıç gibi alanında tanınmış isimler yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şunları ifade etti:

"Üniversitemiz yalnızca bilimde değil; sanatın her alanında da üretmeye, yenilik ortaya koymaya ve ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Çalgı yapımı, köklü bir kültürel mirasın ve ince bir zanaatkârlığın birleşimidir. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin IMEEF gibi prestijli bir fuarda yer alması, hem üniversitemizin hem de konservatuvarımızın akademik vizyonuna büyük katkı sağlamıştır. Standımızın alanında önde gelen sanatçılar ve bilim insanları tarafından ziyaret edilmesi bizler için ayrıca gurur vericidir. Bu vesileyle fuarda üniversitemizi ve bölümümüzü en güzel şekilde temsil eden değerli hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinlik süresince BEUN standı, sergilenen çalgılar, teknik sunumlar ve bölümün akademik çalışmalarıyla yoğun ilgi görmeye devam etti. Üniversite, Türk çalgı yapım geleneğini uluslararası arenada başarıyla temsil ederek önemli bir farkındalık yarattı.

