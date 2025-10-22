3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

3600 Ek Gösterge Son Dakika: 1. Derece Memura Çifte Müjde

Milyonlarca kamu personelinin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. Hazırlanan yasa teklifinin, gelir adaletini sağlamak ve emeklilik haklarında iyileştirme yapmak amacıyla TBMM gündemine taşınmak üzere olduğu bildirildi.

Torba Yasa ve Kapsam

Hükümetin yeni yasama dönemindeki öncelikli maddelerinden biri olan düzenleme, daha geniş kapsamlı bir torba yasa teklifi içinde ele alınıyor. Pakette Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi, ev hanımlarına emeklilik için prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor.

Kimleri Kapsıyor ve Amaç

Teklif, birinci dereceye yükselmiş ve 25 yıl hizmet süresini doldurmuş memurları kapsıyor. Amaç, daha önceki düzenlemeden faydalanamayanlar başta olmak üzere yaşanan mağduriyetleri gidermek ve emeklilik haklarında iyileştirme sağlamak olarak ifade ediliyor.

Meclis Takvimi

Edinilen bilgilere göre torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce bu düzenlemenin hükümetin öncelikli vaatleri arasında olduğunu ve "en kısa sürede" hayata geçirileceğini açıklamıştı. Düzenlemenin 2025 yılı bitmeden yasalaşması bekleniyor.

Maaş ve İkramiyelere Beklenen Etki

Yasa yürürlüğe girdiğinde, özellikle emekliliğe hak kazanmış veya kazanacak 1. derece memurlar için ciddi artışlar öngörülüyor. Yapılan hesaplamalara göre 30 yıllık hizmet süresini doldurmuş ve birinci dereceye ulaşmış bir memurun emekli maaşında aylık yaklaşık 4.500 TL artış olması bekleniyor.

Asıl büyük etkinin ise emekli ikramiyesinde görülmesi öngörülüyor. Aynı koşullardaki bir memurun alacağı emekli ikramiyesinde tek seferde 150.000 TL'ye varan artış beklendiği belirtiliyor.

Geçmiş Düzenleme ve İkinci Dalga

Daha önce 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ve 5,3 milyon personeli kapsayan ilk 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından, bu yeni teklif ikinci dalga olarak gündeme taşınıyor. Yeni düzenleme özellikle birinci dereceye yükselmiş olup önceki düzenlemeden yararlanamayan memurlara çözüm getirmeyi hedefliyor.

Gözler artık teklifin Genel Kurul'a gelişi ve oylanacağı güne çevrildi.