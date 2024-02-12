ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tekrarlayan mesane rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındığı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı
Yayın Tarihi:

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumu hakkında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde görevli doktorlardan aldığı bilgileri duyurdu. Buna göre, Austin, gün içinde mesane ile ilgili acil bir sorun sebebiyle hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda, Austin'in yoğun bakıma alınarak destek tedavisi ve yakından takip edilmesine karar verildi.

Açıklamada, Austin'in hastanede ne kadar süre kalacağı bilinmediği, mesane sorununun iyileşme sürecini etkilemesinin beklenmediği, kanser prognozunun çok iyi olduğu ve Austin'in durumu hakkında en kısa zamanda yeni bilgiler paylaşılacağı belirtildi. 

Austin, geçen yıl aralık ayında prostat kanseri tanısı almış ve 22 Aralık'ta ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası komplikasyonlar sebebiyle 1 Ocak'ta şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırılan Austin, 15 Ocak'a kadar hastanede tedavi görmüştü. Austin, 29 Ocak'a kadar evden çalışmaya devam etmişti.

Öne Çıkanlar
HMB’den Yüksek Maaşlı Memur Alımı! KPSS Puanıyla Memur Alımı İçin Başvurular Bugün Başladı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri HMB’den Yüksek Maaşlı Memur Alımı! KPSS Puanıyla Memur Alımı İçin Başvurular Bugün Başladı! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri
Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu