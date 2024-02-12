ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumu hakkında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde görevli doktorlardan aldığı bilgileri duyurdu. Buna göre, Austin, gün içinde mesane ile ilgili acil bir sorun sebebiyle hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda, Austin'in yoğun bakıma alınarak destek tedavisi ve yakından takip edilmesine karar verildi.

Açıklamada, Austin'in hastanede ne kadar süre kalacağı bilinmediği, mesane sorununun iyileşme sürecini etkilemesinin beklenmediği, kanser prognozunun çok iyi olduğu ve Austin'in durumu hakkında en kısa zamanda yeni bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

Austin, geçen yıl aralık ayında prostat kanseri tanısı almış ve 22 Aralık'ta ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası komplikasyonlar sebebiyle 1 Ocak'ta şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırılan Austin, 15 Ocak'a kadar hastanede tedavi görmüştü. Austin, 29 Ocak'a kadar evden çalışmaya devam etmişti.