ABD Savunma Bakanı Hegseth, McGuinty ile Pentagon'da Savunma İşbirliğini Görüştü

Pete Hegseth, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile Pentagon'da savunma işbirliğini ve Kanada'nın NATO harcama taahhüdünü görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:03
ABD Savunma Bakanı Hegseth, McGuinty ile Pentagon'da Savunma İşbirliğini Görüştü

ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Kanada Bakan McGuinty Pentagon'da Bir Araya Geldi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile Pentagon'da yaptığı ikili görüşmede iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini ele aldı. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede savunma işbirliği ve askeri ilişkiler ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Taraflar, Kanada'nın NATO Zirvesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarılması yönündeki savunma harcaması taahhüdünü ve bunun 2035'e kadar tamamlanması için planlanan yatırımları detaylı şekilde değerlendirdi. Hegseth, Kanada'nın askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların önemine vurgu yaparak bu sürecin özellikle Kuzey Amerika'nın savunması başta olmak üzere ortak çıkarlar doğrultusunda ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Hegseth-Pevkur Görüşmesi

Hegseth ayrıca Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hegseth, ABD'nin tüm NATO müttefiklerinin yanında olduğunu vurguladı ve NATO hava sahasına yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hegseth, konuyla ilgili olarak NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ile yakın istişare halinde olduklarını ve süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini Pevkur'a iletti.

NATO daha önce, Rus jetlerinin 19 Eylül'de Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve örgütün derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu
4
Metin Singer’in elebaşı olduğu suç örgütü “Mahzen-44” operasyonuyla çökertildi
5
Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı
6
Gazze'de Ekolojik Kırım: Abeer Butmeh 'En Kritik Dönemdeyiz'

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası