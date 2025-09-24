ABD Savunma Bakanı Hegseth, McGuinty ile Pentagon'da Savunma İşbirliğini Görüştü

ABD Savunma Bakanı Hegseth ile Kanada Bakan McGuinty Pentagon'da Bir Araya Geldi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile Pentagon'da yaptığı ikili görüşmede iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini ele aldı. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede savunma işbirliği ve askeri ilişkiler ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Görüşmede Öne Çıkan Konular

Taraflar, Kanada'nın NATO Zirvesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarılması yönündeki savunma harcaması taahhüdünü ve bunun 2035'e kadar tamamlanması için planlanan yatırımları detaylı şekilde değerlendirdi. Hegseth, Kanada'nın askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların önemine vurgu yaparak bu sürecin özellikle Kuzey Amerika'nın savunması başta olmak üzere ortak çıkarlar doğrultusunda ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Hegseth-Pevkur Görüşmesi

Hegseth ayrıca Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hegseth, ABD'nin tüm NATO müttefiklerinin yanında olduğunu vurguladı ve NATO hava sahasına yönelik herhangi bir ihlalin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hegseth, konuyla ilgili olarak NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ile yakın istişare halinde olduklarını ve süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini Pevkur'a iletti.

NATO daha önce, Rus jetlerinin 19 Eylül'de Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve örgütün derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.