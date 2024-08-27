ABD Savunma Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Doğrudan Destek Vermedik

ABD'den Açıklama

Pentagon, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği "önleyici saldırılara" ilişkin açıklamalarda bulundu. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Dolaylı Destek

Ryder, saldırılara ABD'nin doğrudan katılmadığını, yalnızca dolaylı bir destek verdiklerini belirtti. ABD'nin bu süreçte İsrail'e istihbarat, gözlem ve keşif desteği sağladığını vurguladı.

Bölgedeki Gerilim

Ryder, ayrıca ABD'nin bölgedeki gerilimlerin artmasını istemediğini de ifade etti. İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Hizbullah'ın olası saldırılarına karşı bir önlem olarak Lübnan'a yönelik saldırıya geçtiğini ilan etmişti.