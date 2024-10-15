ABD Savunma Bakanlığı'ndan Çin'in Tayvan Tatbikatına Sert Tepki

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Cevap: Tatbikat Sorumsuz ve Orantısız

ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatın "sorumsuz, orantısız ve istikrarsızlaştırıcı" olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Ryder'ın Değerlendirmeleri

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yazılı açıklamasında Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Ulusal Gün" konuşmasını Ada'daki süregelen bir gelenek olarak nitelendirdi. Ryder, Çin'in bu konuşmaya askeri tatbikatla cevap vermesini "kışkırtıcı" olarak değerlendirdi.

Hint-Pasifik'te Caydırıcılık Vurgusu

Ryder, Çin ordusunun tatbikatının "sorumsuz, orantısız ve istikrarsızlaştırıcı" olduğunu savunarak, Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığın devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin istikrarı bozucu eylemlerine rağmen, özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu geliştirmek üzere müttefik ve ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz," dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ek Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, tatbikatla ilgili ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek, Çin'i itidalli olmaya çağırdı. Miller, bu tür eylemlerin bölgede barış ve istikrarı tehdit edebileceğini vurguladı.

Çin’in Kapsamlı Tatbikatı

Çin, Tayvan Boğazı ve çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birimlerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" adlı tatbikatı dün sabah başlattığını duyurmuştu. Tatbikat, Lai'nin Çin'in Tayvan'ı temsil etme hakkına sahip olmadığını belirtmesi ve "ilhak ile egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını vermesinin ardından gerçekleştirilmiştir.