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ABD Senatörlerinden Biden'a Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'li senatörler, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısıyla ilgili bağımsız soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:08
ABD Senatörlerinden Biden'a Bağımsız Soruşturma Çağrısı

ABD'li Senatörlerden Soruşturma Talebi

ABD'li senatörler, 13 Ekim 2023'te meydana gelen ve bir gazetecinin ölümüne, birkaçı yaralanmaya yol açan; İsrail'in gazetecilere yaptığı saldırılarla ilgili Başkan Joe Biden'a bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundular.

Mektup ve İfadeler

Vermont senatörü Bernie Sanders ve Peter Welch'in de aralarında bulunduğu toplam 12 senatör; Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Başsavcı Merrick Garland'a İsrail hükümetinin basın mensuplarına yönelik saldırılarına dair bir mektup ilettiler.

Mektupta, "ABD'nin bu saldırıların hesabını sormada Netanyahu hükümetine güvenemeyeceği açıktır. İsrailli yetkililer, gazetecilere yönelik saldırıları ne bir şekilde soruşturmakta ne de hesap vermekte başarılı olmuştur," denildi.

Bağımsız Soruşturma Çağrısı

Mektupta, ayrıca "İsrail'in bu konudaki eylemsizliği ve geçmişteki cezasızlık sicili göz önüne alındığında, ABD hükümetinin derhal Adalet Bakanlığı aracılığıyla bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz," çağrısı yapıldı.

Biden Yönetiminin Yanıtı

Senatörlerin çağrısının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce verdiği yanıtta "İsrail'in kendi soruşturmasını yürüttüğünü" belirtmişti. Bakanlık, "Cevapları alana kadar İsrailli yetkililerle irtibatta olunacak" ifadesinde bulunmuştu.

Gazetecilere Yönelik Saldırılar

13 Ekim 2023'te, Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen saldırıda, Reuters kameramanı Issam Abdullah hayatını kaybetmiş ve 6 medya mensubu yaralanmıştır. Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci yaşamını yitirmiştir.

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