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ABD Senatosu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Tasarısı İlerlemiyor

İsrail'in liderine yönelik tutuklama kararı sonrası UCM'ye yaptırım tasarısı, ABD Senatosu'nda yeterli oyu alamadı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:51
ABD Senatosu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Tasarısı İlerlemiyor

ABD Senatosu'nda Yaptırım Tasarısı Engellendi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail ile ilgili yaptırım ön gören tasarı, ABD Senatosunda yeterli oyu alamayarak geçemedi. Oylamada 54-45 lehte bir sonuç ortaya çıkmasına rağmen, gerekli olan 60 oy barajını aşamadı.

Demokratların Revize Talebi

Senatodaki Demokratlar, Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan bu tasarının, ABD'ye zarar verebilecek kadar geniş kapsamlı olduğunu belirterek, tasarının netleştirilmesi gerektiğini savundu. Oylamada, Demokrat Senatör John Fetterman lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör Jon Ossoff oy vermedi.

Temsilciler Meclisi'nden Geçiş

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 243'e 140 gibi güçlü bir destekle geçerek, İsrail'e destek sinyali vermişti. UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle 21 Kasım 2024 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Cumhuriyetçilerin Tutumu

Özellikle Cumhuriyetçiler, UCM'ye yaptırım uygulanması gerektiğini öne sürüyor. ABD Kongresi, bu bağlamda UCM'ye yönelik yaptırımlar için harekete geçti.

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