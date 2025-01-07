ABD: Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri Soykırım Suçları İşliyor

ABD'DEN ŞOK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefik milislerin "soykırım suçu işlediği" yönündeki bulgularını açıkladı. Blinken, yazılı basın açıklamasında, HDK'nın sistematik olarak belirli etnik gruplara yönelik saldırılarda bulunduğunu vurguladı.

HDK'YA YÖNELİK AĞIR İTHAM

Sudan'daki savaş suçları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Blinken, HDK'nin işlediği daha ağır suçların da bulunduğunu ifade etti. Blinken, HDK'ye atfedilen katliamları detaylandırarak, "Bu bilgilere dayanarak, HDK üyeleri ve müttefik milislerin, Sudan'da soykırım yaptıkları sonucuna vardım" dedi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

ABD Dışişleri Bakanı, HDK ve müttefiklerinin sivillere karşı doğrudan saldırılara devam ettiklerini, belirli etnik gruplardan sivilleri sistematik olarak hedef aldıklarını ve kız çocuklarını istismar, kadınlara tecavüz gibi ağır suçları işlediklerini belirtti. Ayrıca, HDK lideri Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu hakkında yaptırım uygulandığını açıkladı.

Sudan'daki Savaş ve İnsanlık Krizi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten itibaren, ordu ile HDK arasındaki askeri reform ve entegrasyon anlaşmazlıkları nedeniyle çatışmalar sürmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk ederken, 9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Ülkede 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.