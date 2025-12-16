Erdoğan: 2028 Hedefi — Savunma ve Havacılık İhracatını 11 Milyar Dolara Taşımak

Beştepe'de açıklama: Dünya sıralamasında ilk 10 hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "2028 için hedefimiz savunma ve havacılık ihracatımızı 11 milyar dolara çıkarmak ve dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına girmek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat odaklı büyüme stratejisini ve uluslararası rekabette yükselme hedefini vurguladı.

2028 hedefi ve 11 milyar dolar rakamı, hükümetin stratejik sektörlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

