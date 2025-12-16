DOLAR
Erdoğan: 2028 Hedefi — Savunma ve Havacılık İhracatını 11 Milyar Dolara Taşımak

Erdoğan, Beştepe'deki 16. Büyükelçiler Konferansı'nda 2028 hedefinin savunma ve havacılık ihracatını 11 milyar dolara çıkarmak ve ilk 10 ihracatçı arasına girmek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:22
Beştepe'de açıklama: Dünya sıralamasında ilk 10 hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "2028 için hedefimiz savunma ve havacılık ihracatımızı 11 milyar dolara çıkarmak ve dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına girmek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat odaklı büyüme stratejisini ve uluslararası rekabette yükselme hedefini vurguladı.

2028 hedefi ve 11 milyar dolar rakamı, hükümetin stratejik sektörlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

