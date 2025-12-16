DOLAR
Ağrı'da Türkiye-İran-Nahçıvan Boks Dostluk Turnuvası — 50 Sporcu Ringde

Ağrı Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye-İran-Nahçıvan Boks Dostluk Turnuvası, 50 sporcunun katılımıyla centilmenlik ve dostluk mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:35
50 sporcu centilmenlik ve dostluk için ringde

Ağrı Merkez Spor Salonu ev sahipliğinde düzenlenen "Boks Dostluk Turnuvası", spor diplomasisinin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. İran ve Nahçıvandan gelen sporcuların katıldığı organizasyonda, turnuva boyunca fair-play ve heyecan ön plandaydı.

Turnuvada toplam 50 sporcu farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, Ağrı Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve Boks İl temsilciği 2025 yılı faaliyet programında yer aldı. Etkinlik, boks tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

Müsabakaları; Ağrı Vali Yardımcıları Tuncay Karataş, Tarık Buğra Seyhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Cumhuriyet Savcıları Emre Çakıroğlu, Furkan Sarı, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, şube müdürleri, Boks İl Temsilcisi İsmet Sarı ile çok sayıda boks sever izledi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi; "Bugün burada, sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde ortaya koyan Boks Dostluk Turnuvamız için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Spor dostluğu, kardeşliği ve barışı güçlendiren evrensel bir dildir. Bu turnuva da tam olarak bu anlayışla, ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmek, sporcularımıza tecrübe kazandırmak ve gençlerimizi sporun disiplin ve centilmenlik ruhuyla buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Bugün ringe çıkacak her bir sporcumuz, sadece bir müsabakanın değil, aynı zamanda uluslararası dostluğun temsilcisi olacaktır. İran ve Nahçıvan’dan turnuvamıza katılan değerli antrenörlerimize ve sporcularımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınız, ilimize verdiğiniz değerin en güzel göstergesidir. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ağrı Spor Salonu'ndaki müsabakalar, farklı sıkletlerde kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Sporcular ringde madalya için ter dökerken tribünler de centilmenlik ruhuyla coştu. Turnuva, üç ülke sporcuları arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren bir dostluk platformu olarak öne çıktı.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi; turnuva, dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurgulayarak sona erdi.

