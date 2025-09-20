ABD, Suriye Vatandaşlarına Geçici Koruma (TPS) Statüsünü Sonlandırdı

DHS, Suriye vatandaşları için tanımlanan geçici koruma (TPS) statüsünün sona erdiğini açıkladı; kişilere 60 gün verildi, aksi halde sınır dışı edilecekler.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:59
DHS, ülkedeki Suriye vatandaşları için tanımlanan geçici koruma statüsünün (TPS) sonlandırıldığını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamanın içeriği

Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "Suriye'deki koşullar, artık vatandaşlarının ülkelere dönmesini engellemiyor. Suriye, yaklaşık 20 yıldır terörizm ve aşırılığın yuvası oldu ve Suriyelilerin ülkemizde kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır." görüşüne yer verildi.

Suriye vatandaşlarına ABD'den ayrılarak ülkelerine dönmeleri için 60 gün süre verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilere ilgili kurumlara başvurmaları durumunda ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte olası yasal göç için fırsat sağlama olanakları sunulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 60 gün dolduktan sonra, geçici koruma kapsamında kabul edilen ve gönüllü sınır dışı işlemlerine başlamamış tüm Suriye vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve sınır dışı edilecekleri uyarısında bulunularak, bu kişilerin ABD'ye dönmelerine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

