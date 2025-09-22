ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Raporunu Yayınlamayı Bıraktı

ABD Tarım Bakanlığı, ülkenin gıda güvenliği raporunu artık yayımlamayacağını duyurdu. Bakanlık kararı, raporun 'korku salmaktan başka bir işe yaramadığı' ve 'gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar' olduğu gerekçelerine dayandırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Açıklamada, çalışmanın eski Başkan Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerinin artırılmasını desteklemek amacıyla başlatıldığı, ancak artık 'öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği' belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi: 'Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında %87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi.'

Gelecek adımlar

Tarım Bakanlığı, bundan sonra yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı.