Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama

Yalova Göç İdaresi'nde rüşvet operasyonu deşifre edildi

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. İddialar arasında yabancı uyruklu başvuru sahiplerinden para talep edilmesi, usulsüz onaylar ve sahte belge düzenlenmesi yer alıyor.

Operasyon ve gözaltılar

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle görevden uzaklaştırılan İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K., M.A. ve G.D., tercümanlar A.N. ve Y.G., iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası 9 zanlı Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından S.S.Ç., E.K., M.A., A.N., Q.G. ve S.S.Y. tutuklama talebiyle, G.D., Y.G. ve A.B.J.B. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, yalnızca E.K.'nın tutuklanmasına karar verip diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Soruşturma kapsamında müdür ve personel görevden uzaklaştırıldı.

İddialar: Usulsüz başvurular ve sahte evlilik belgeleri

Soruşturmada, başka illerde uluslararası koruma, oturum belgesi ve ikamet başvuruları reddedilen yabancı uyrukluların Yalova İl Göç Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruların usulsüz şekilde onaylandığı öne sürüldü. Ayrıca konsolosluklardan alınması gereken evlilik belgelerinin müdürlükte usulsüz sağlandığı, bu yolla başka ülkelerde evli olan kişilerin Türkiye'de de evli gösterilmelerinin kolaylaştırıldığı iddia edildi.

Personel davranışları ve tercüman iddiaları

Soruşturmada, müdürlük personelinin yabancı uyruklu başvuruları kasıtlı olarak oyaladığı, bazı yabancı uyruklu kadınlarla görüşme taleplerinde bulunduğu ve işlemleri yavaşlattığı ileri sürüldü. Ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak karşılığında müracaatçılardan para talep ettiği iddiaları yer alıyor. İddialara göre işlem yaptıranlarla banka hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Müdürün ailesinin uçak biletleri iddiası

Soruşturma kapsamında görevden alınan İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. hakkında, senelik izne çıkan müdür ve ailesinin seyahat ettiği uçağın biletlerinin bir Iraklı iş insanı tarafından aldırıldığı iddiası da yer aldı.

Sipariş mülakat iddiası

Dosyada yer alan bir başka iddiaya göre, 2017'de İran'dan Ankara'ya yasal olarak gelen M.N.V (38) ve kız kardeşi N.N.V (34), daha sonra Yalova'ya yerleşip İl Göç İdaresi'nden uluslararası koruma belgesi aldı. İddialara göre İl Müdürü S.S.Ç., kız kardeşler için personele "İkisi aynı anda olsun. İkisini aynı anda yapmamız gerekiyor" ve "Gerekirse M. Bey girer, zaten ret verilecek" şeklinde WhatsApp üzerinden usulsüz talimat verdiği öne sürüldü.

