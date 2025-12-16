DOLAR
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor

Bursa Yıldırım'da 3 katlı binada baba Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey (28) ölü bulundu. Baba asılı, kızın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:16
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor

Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu

Soruşturma derinleşiyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir binada babanın ve kızının hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda, babanın asılı halde bulunduğu, kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi, Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesi üzerine giriş kattaki dairede genç bir kadının yatakta hareketsiz olduğu, çatı katında ise babasının asılı halde bulunduğu görüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenlerin oto tamircisi Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey (28) olduğu öğrenildi. Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve babanın üst katta, kız kardeşlerin ise giriş kattaki dairede kaldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, olay akşamı annenin ile bir kızın üst katta, diğer kızın ise dışarıda bulunduğunu ifade etti.

Akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğunu ve bir sıkıntısı bulunduğunu düşündüklerini, ancak kimseyle paylaşmadığını ileri sürdü. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey hakkında ise bilinen bir sorunun olmadığı kaydedildi.

Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Soruşturma sürüyor.

