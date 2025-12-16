Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Muğla Akıllı Şehir Stratejisi ile Yeşil ve Dijital Geleceğe Uyum Eğitim ve Danışmanlık Projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Proje, şehir genelinde akıllı kent uygulamalarının güçlendirilmesine ve kurum içi kapasitenin artırılmasına odaklanıyor.

Proje kapsamı ve eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olan proje, belediye personeline yönelik iki günlük eğitim programını ve şehrin 2026-2029 Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasının oluşturulmasını içeriyor.

Çalışma aşamaları

İlk etapta personel; akıllı şehir bileşenleri, ulusal stratejiye uyum, iyi uygulama örnekleri ve entegrasyon süreçleri hakkında kapsamlı bir eğitim alacak. Eğitimlerin ardından yürütülecek danışmanlık faaliyetleri ile mevcut durum analizi, paydaş toplantıları, çevrimiçi anketler, vizyon belirleme çalışmaları ve öncelikli odak alanların tespiti sağlanacak. Bu adımlar sonucunda Muğla için somut proje önerileri hazırlanacak.

Beklenen çıktı ve etki

Projenin çıktıları, Muğla’nın dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kentsel hareketlilik, çevre yönetimi ve yaşam kalitesi alanlarında yol gösterici olacak. Ayrıca proje, yeşil dönüşüm, dijital altyapı, veri temelli karar alma mekanizmaları ve kent içi koordinasyon süreçlerini güçlendirirken, belediye personelinin teknik kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak.

Başkan Aras’ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muğla’nın geleceğini planlarken dijital dönüşüm ile çevre duyarlılığını bir arada ele alan güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu proje, hem kurum içi teknik kapasitemizi artıracak hem de Muğla’nın akıllı şehir yolculuğuna stratejik bir yön kazandıracak. Paydaşlarımızla birlikte hazırlanacak yol haritası sayesinde şehrimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracağız. Muğla’nın daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent olması için bu adımı atıyor olmaktan gurur duyuyoruz"

