Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli çift, çatısı akan ve kendilerine uygun olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor; acil konut ve destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:34
Kahramanmaraş'ta bedensel engelli olan Arzu ve Cuma Sarıtaş çifti, yıllardır çatısı akan ve yaşamlarına uygun olmayan bir evde hayata tutunmaya çalışıyor. Kendi evleri olmayan çift, evin ileride yıkılma ihtimali nedeniyle sokakta kalma endişesi yaşıyor ve acil destek bekliyor.

Ev koşulları ve sağlık sorunları

Arzu Sarıtaş (33), "12 yaşındayken yüksekten düşme sonucu felç kaldım" diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı. İki yıldır evli olduğunu belirten Sarıtaş, eşinin engelli olması ve gidecek başka yerleri olmaması nedeniyle bu evde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sarıtaş, evin durumunu anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Her yağmur yağdığında evin içi su doluyor. Islak zeminde lavaboya gidip gelmek benim için çok zor. Emekleyerek hareket ediyorum. Ayağım enfeksiyon kaptı, defalarca hastaneye gidip geldim. Ayağım kırıldı, dikişlerim vardı. Merdiven çıkarken dikişlerim patladı, tekrar hastaneye dönmek zorunda kaldım. 25 gün hastanede yattım. Şu an bile ıslaklık yüzünden ayağım yine kötü durumda."

Sarıtaş, "Biz engelli olabiliriz ama yaşamayı hak ediyoruz. Kendi başımıza hareket edebileceğimiz, kendimize uygun bir ev istiyoruz. Mutluyuz ama daha da mutlu olmak istiyoruz. Tek isteğimiz kendimize uygun bir yuva. Sesimizi duysunlar artık. Başka bir çaremiz yok" diye konuştu.

Gelir durumu ve talepler

Cuma Sarıtaş (38) ise maddi koşulları anlattı: "Biz bir artı bir ev istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Benim 10 bin eşimin de 6 bin lira maaşı var gelirimiz başka yok. Evin çatısı akıyor merdivenleri çıkarken düşüyoruz. Yaşamamız zor" dedi.

Komşulardan yardım çağrısı

Komşuları Müjgan Paçacı, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek destek çağrısında bulundu: "İhtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama taşıma su ile değirmen dönmüyor. Büyüklerimizin yardımına ihtiyacımız var; normal bir soba kurup yakamıyorlar, elektrikli ısıtıcı da yetmiyor ısınamıyorlar. Hepimiz birer engelli adayıyız empati yapıp onlara bir el uzatalım."

Çift, acil olarak kendilerine uygun bir konut ve destek bekliyor; yetkililer ve yardım kuruluşlarından yardım çağrısı yapılıyor.

