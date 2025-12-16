DOLAR
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı

Mersin Erdemli Avgadı yaylasında, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapan kişinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyenleri ısıttı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:52
Olayın Ayrıntıları

Mersinin kırsal bir mahallesinde yaşanan olay, görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasındaki markete gelen orta yaşlardaki bir kişi, ayakkabılarındaki çamuru fark etti.

Kişi önce ayakkabısındaki çamuru marketin kenarında sıyırmayı denedi. Çamurun çıkmadığını görünce, marketin önünde ayakkabılarını çıkardı ve içeri çorapla girdi. Bu sırada kasiyer de müşteriyi ayakkabısız görünce şaşkınlık yaşadı.

Tüm bu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki samimi ve sade davranış, izleyenlerin olumlu tepkisini topladı ve kısa sürede dikkat çekti.

