Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı

Olayın Ayrıntıları

Mersinin kırsal bir mahallesinde yaşanan olay, görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı yaylasındaki markete gelen orta yaşlardaki bir kişi, ayakkabılarındaki çamuru fark etti.

Kişi önce ayakkabısındaki çamuru marketin kenarında sıyırmayı denedi. Çamurun çıkmadığını görünce, marketin önünde ayakkabılarını çıkardı ve içeri çorapla girdi. Bu sırada kasiyer de müşteriyi ayakkabısız görünce şaşkınlık yaşadı.

Tüm bu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki samimi ve sade davranış, izleyenlerin olumlu tepkisini topladı ve kısa sürede dikkat çekti.

