Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kahta-Adıyaman Karayolu 5. kilometresinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:51
Kaza, Kahta-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede gerçekleşti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Adıyaman Karayolu 5. kilometre mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, C.K. (18) idaresindeki 34 BH 1288 plakalı hafif ticari araç ile M.A.G. (25) yönetimindeki 02 ADN 814 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücülerden C.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

