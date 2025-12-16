Kahta'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kahta-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede gerçekleşti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Adıyaman Karayolu 5. kilometre mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, C.K. (18) idaresindeki 34 BH 1288 plakalı hafif ticari araç ile M.A.G. (25) yönetimindeki 02 ADN 814 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücülerden C.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

