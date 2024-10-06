ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Helene Kasırgası'ndaki Afet Yönetimini Eleştirdi

Afet Yönetimine Dair Eleştiriler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Helene Kasırgası sırasında yaşanan afet yönetimi sürecini sert bir dille eleştirdi. Johnson, federal hükümetin bu süreçte "çok büyük bir başarısızlık" sergilediğini ifade etti.

Kaybolan İnsanlar ve Acil Durum Yönetimi

Fox News'e yaptığı açıklamada Johnson, kasırga sonrası hala yüzlerce insanın kayıp olduğunu belirtti. Afet alanındaki mağdurlarla yapılan görüşmelerde, onların da benzer bir başarısızlık algısına sahip olduklarını aktardı.

Johnson, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile ilgili de eleştirilerde bulunarak, ajansın temel görevini yerine getiremediğini söyledi. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu korkunç felakete karşı yeterli hazırlığı gösteremediğini dile getirdi.

Kasırganın Vurduğu Yerler ve Etkileri

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida'nın kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu duyurmuştu. Kasırga kısa süre içinde Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee gibi eyaletleri de etkilemiştir.

Özellikle Florida'da 1.2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1.3 milyon ve North Carolina'da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir.

Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan etkilenenler için federal yardım talimatı vermişti. Bu felaket sonucunda toplamda 227 kişi hayatını kaybetti.