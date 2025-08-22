DOLAR
ABD, ticari kamyon şoförlerine çalışma vizesini askıya aldı

Trump yönetimi, güvenlik endişeleri gerekçesiyle ticari kamyon şoförleri için çalışma vize başvurularını askıya aldı; mevcut vizeler de inceleniyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 07:35
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, güvenlik endişeleri gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi verilmesini askıya aldığını duyurdu.

Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın gerekçelerini paylaştı. Rubio, ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek bunun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" belirtti.

Rubio mesajında, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Önceki kararlar ve kapsam

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Ayrıca Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

Vize incelemesi

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişi için göçmenlik kurallarını ihlal edip etmediklerinin incelendiğini bildirdi. Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edilenlerin vizelerinin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

