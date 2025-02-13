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ABD, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı Yaptırım Listesine Ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:13
ABD, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı Yaptırım Listesine Ekledi

ABD Hazine Bakanlığı Kerim Han'ı Yaptırım Listesine Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi. Bu karar, Başkan Donald Trump tarafından alınan bir yaptırım uygulama kararı çerçevesinde gerçekleşti.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerim Han'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapıldı.

Başkan Trump, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararı sebebiyle, mahkemeye yaptırım uygulama getiren bir kararname imzalamıştı. UCM, Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer, bu kararı tanımadıklarını dile getirmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ise UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermiştir.

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