ABD, Ukrayna'da Kaybolan Çocuklar Programına Fon Kesintisi

ABD Yönetiminden Şok Fon Kesintisi

Washington Post gazetesinin haberine göre, Donald Trump yönetimi, Yale Üniversitesi'nin Ukrayna'da savaşta kaybolan çocuklar için yürüttüğü programa fonu kesti. Ayrıca, programda yer alan verilerin silindigi iddia ediliyor.

Demokrat Temsilcilerden Uyarı Mektubu

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göndermeyi planladıkları bir mektupta, söz konusu programın fonlanmasının sonlandırıldığını belirtti. Mektupta, Yale Üniversitesi'nin yürüttüğü programda, kaybolan çocuklara ait önemli kanıtların bulunduğu ifade edildi.

Veri Kayıpları ve Endişeler

Mektupta, fon kesintisinin ardından araştırmacıların, uydu görüntüleri ve biyometrik veriler dahil olmak üzere 35 bin çocuğa ait verilere erişimi kaybettiği iddia edildi. "Programdaki verilerin tamamen silindiğini düşünüyoruz. Eğer bu doğruysa, yıkıcı etkileri olur," denildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, programa ilişkin fonun kesildiğini doğrularken, verilerin silinip silinmediği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.