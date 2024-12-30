ABD, Ukrayna'ya 2,5 Milyar Dolarlık Askeri Yardımda Bulundu

ABD'den Ukrayna'ya Yeni Askeri Destek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya toplamda 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın, Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı bağımsızlık ve özgürlüğünü savunmalarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

ABD'nin Stratejik Hedefleri

Biden, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı hedef alan kapsamlı saldırısı sonrasında ABD'nin dünyanın dikkatini çektiğini ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği sağlama konusunda kararlılığını artırdığını vurguladı. Bu 2,5 milyar dolarlık askeri yardımın, Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden sağlandığını belirtti.

Yardımın İçeriği ve Hedefleri

Biden, bu yardım paketi aracılığıyla Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, topçu ve diğer kritik silahların uzun vadede temin edilmesinin amaçlandığını ifade etti. Ayrıca, ABD Kongresi'nin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) için gerekli tüm fonları tahsis ettiğini açıkladı.

Biden, yönetiminin Ukrayna'ya hızlı bir şekilde yardım ulaştırılması için eski ABD ekipmanlarının hazırlanması ve bunların hızla sahaya ulaştırılması talimatını verdiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı, kış ayları öncesinde Ukrayna'ya güç katacak yüzbinlerce top mermisi, binlerce roket ve yüzlerce zırhlı araç teslim etme sürecinde olduğunu belirtti.