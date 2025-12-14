Zigana’da Rolleri Değişti: Yeni Zigana Tüneli Ulaşımı Kolaylaştırdı, Eski Tünel Eğlenceye Döndü

Hafta sonu yağan kar, tarihi geçidi festival alanına çevirdi

Avrupa’nın en uzun tüneli olan yeni Zigana Tüneli ulaşım çilesini sonlandırırken, 1800 rakımlı tarihi geçit kar hasreti çekenlerin yeni buluşma noktası oldu. Hafta sonu yağan karın ardından tarihi Zigana geçidi, adeta bir festival alanına dönüştü.

Bir zamanlar kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Dağı, yeni Zigana Tüneli’nin açılmasıyla kimliğini değiştirdi. Ulaşım yükünü 1000’li rakımlardaki yeni tünele devreden tarihi geçit, karla beraber vatandaşların akınına uğradı.

1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılan ve yıllarca Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan bin 702 metre uzunluğundaki eski Zigana Tüneli, bu kez ulaşım için değil eğlence için doldu taştı. Sahil kesimi ve şehir merkezlerinde kar yağışının olmaması nedeniyle beyaz örtüyü görmek isteyen yüzlerce kişi, araçlarıyla tünelin Torul ilçesi çıkışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Tünel çıkışındaki alana araçlarını park eden vatandaşlar horon oynadı, çocuklar naylon poşetlerle kaymanın tadını çıkardı. Kalabalık arasında en dikkat çeken anlardan biri ise kar üzerinde kutlanan doğum günüydü. Kızlarının 2. yaş gününü kutlamak için Zigana’yı tercih eden Hülya Ateş şunları söyledi: "Kızımızın 2. yaş günü var. Burada böyle güzelce kutlamak için geldik. Hem karla tanışsın istedik, bu atmosferi de kaçırmak istemedik. Normalde doğum günü evde kutluyoruz ama bugün böyle kar da yağınca burada kutlayalım istedik".

Sezer Yeşiltaş ise, "Kızımız 2 yaşında oldu. İnşallah uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum. Ben ilk defa buraya geliyorum ama çok güzel bir ortamı var. Kar yağışı gayet güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Turistik rota, fotoğrafçıların yeni tercihi

"Aşağıda kar yok, yukarı kaçtık" diyen Erhan Sarı, Zigana’nın eski yolunun artık turistik bir rota haline geldiğini belirtti: "Aşağıda kar yoktu. Dedik bir yukarı çıkalım, kar görelim, biraz eğlenelim. Akşamları aslında daha güzel oluyor ama dün çalışıyorduk, gündüz gelelim dedik. Arka tarafa gelmiştik ama bu tarafa ilk defa geldik."

Yeni tünelin konforuna rağmen eski yolun manzarası, fotoğraf tutkunlarını cezbetmeyi sürdürüyor. Trabzon merkezden geldiğini belirten Bilgenur Akpınar, "Karı görmeye geldik. Daha önce gelmiştim, tekrar görmek için yine geldik. Özellikle fotoğraf için gelelim istedik. Her zaman fırsat olmuyor ama yağdığında gelmeye çalışıyoruz, seviyoruz burayı" dedi.

Tünel çıkışında ateş yakıp çay demleyerek manzarayı izleyen Ömer Terzioğlu ortamı esprili bir dille özetledi: "Hafta sonları buraya ailecek geldik. Karı gören masum köylüler gibi, sanki karı ilk defa görmüş gibi ama senenin ilk karı olduğu için kalabalıktan belli oluyor. Her kesim insan burada var, eğleniyoruz. Ateşimizi yaktık, çayımızı demliyoruz. Gelen insanlarla sohbet ediyoruz. Coğrafya kaderdir dedikleri bu olsa gerek. Şu manzarayı zaten görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok."

Yeni Zigana Tüneli ile ulaşım konforu sağlanırken, eski Zigana Tüneli ve çevresi kışın beyaz örtüsünü arayanlar için canlı bir uğrak haline geldi; hem aileler hem de fotoğraf tutkunları için tercih edilen bir mekân olmaya devam ediyor.

