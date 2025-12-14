DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Kayseri'de Kaza Üstüne Kaza: 1'i Ağır, 7 Yaralı

Kayseri-Sivas Karayolu Gömeç mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı; 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:03
Kayseri'de Kaza Üstüne Kaza: 1'i Ağır, 7 Yaralı

Kayseri'de Kaza Üstüne Kaza: 1'i Ağır, 7 Yaralı

Kayseri-Sivas Karayolu Gömeç mevkiinde zincirleme trafik kazası

Kayseri-Sivas Karayolu'nun Gömeç mevkiinde yaşanan zincirleme kazada, dört aracın karıştığı çarpışma sonucu toplam 7 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Tokat'a gezi dönüşünde olan üniversite öğrencilerini taşıyan 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü ile beton karıştırma makinası taşıyan 38 YV 488 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza mahalline gelerek yol güvenliğini almak isteyen Jandarma Astsubay G.A.'ya ise arkadan gelen 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. Olayda ayrıca 42 AHB 441 plakalı tırın da kazaya karıştığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Jandarma Astsubay G.A. ile otobüste yaralanan 1'i şoför olmak üzere 4 kişiyi ve otomobilde yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken, yol temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ-SİVAS KARAYOLU’NDA YOLCU OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI. KAZAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN JANDARMA...

KAYSERİ-SİVAS KARAYOLU’NDA YOLCU OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI. KAZAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN JANDARMA ASTSUBAYA ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPARKEN, 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA TOPLAM 1’İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI.

KAYSERİ-SİVAS KARAYOLU’NDA YOLCU OTOBÜSÜYLE TIR ÇARPIŞTI. KAZAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN JANDARMA...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama