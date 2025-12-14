Kayseri'de Kaza Üstüne Kaza: 1'i Ağır, 7 Yaralı

Kayseri-Sivas Karayolu Gömeç mevkiinde zincirleme trafik kazası

Kayseri-Sivas Karayolu'nun Gömeç mevkiinde yaşanan zincirleme kazada, dört aracın karıştığı çarpışma sonucu toplam 7 kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Tokat'a gezi dönüşünde olan üniversite öğrencilerini taşıyan 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü ile beton karıştırma makinası taşıyan 38 YV 488 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza mahalline gelerek yol güvenliğini almak isteyen Jandarma Astsubay G.A.'ya ise arkadan gelen 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. Olayda ayrıca 42 AHB 441 plakalı tırın da kazaya karıştığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Jandarma Astsubay G.A. ile otobüste yaralanan 1'i şoför olmak üzere 4 kişiyi ve otomobilde yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile yoldan kaldırılırken, yol temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

