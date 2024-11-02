ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor

ABD'den Ukrayna'ya Yeni Savunma Desteği

ABD, Rusya ile süregelen savaşta Ukrayna'ya yönelik 425 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapacağını açıkladı.

Joe Biden Yönetimi Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, Joe Biden yönetiminin Kiev'e ilave savunma yardımlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yeni Yardım Paketinin İçeriği

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşı nedeniyle ihtiyaç duyduğu çeşitli zırhlı araçlar, mühimmat ve tıbbi ekipmanlardan oluşan bu yeni yardım paketi, hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, ilave topçu sistemleri, el bombaları ve Stringer füzesi gibi kritik ekipmanları içermektedir.

Küresel Destek ve Koalisyon

Açıklamada ayrıca, bu yardımların yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı 'Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG)' koalisyonu aracılığıyla gönderildiği ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendisini savunma kararlılığının bir göstergesi olduğu vurgulandı.