ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Türkiye'ye Minnet

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Türkiye'ye Teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncülüğünde gerçekleştirilen takas operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'da Basın Brifingi

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen bir telekonferans brifinginde, MİT'in yürüttüğü takasın, Almanya, Slovenya, Norveç ve Polonya gibi ülkeleri de içine alan büyük bir anlaşma olduğunu belirtti.

Takas Operasyonunun Kapsamı

Bu operasyon, ABD ile Rusya arasındaki en kapsamlı tutuklu takaslarından biri olarak tarihe geçecek. Sullivan, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız," ifadelerini kullandı.

Sullivan, ayrıca Norveç, Slovenya, Polonya ve Almanya'da bulunan Rus tutukluların anlaşmaya dahil edilmesinin, geniş çaplı bir takas sürecini mümkün kıldığını vurguladı.