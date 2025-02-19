ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Zelenskiy'nin Trump'a yönelik eleştirilerini reddetti ve gerilimin arttığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:52
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Tepki

Waltz'tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu belirtti. Waltz, "Başkan bunları tolere etmeyecektir" diyerek gerilimin artmasına yönelik kaygılarını dile getirdi.

Trump'ın Savaşları Bitirme Amacı

Waltz, Amerikan Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gösterdiği çabaları değerlendirdi. Başkan Trump'ın savaşın sona ermesi için yoğun müzakereler yapacağını vurguladı.

Zelenskiy'nin Durumu Anlamadığını İddia Etti

Waltz, Zelenskiy'nin mevcut durumu tam olarak kavrayamadığını savunarak, "Herkes, yüz milyarlarca dolara mal olan ve yüz binlerce hayat kaybına neden olan savaş döneminin sona erdiği mesajını almadı" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Fırsatları Görmesi Gerekiyor

Zelenskiy'nin Trump'a verdiği yanıtta hayal kırıklığı olduğunu belirten Waltz, bu tutumun ABD'nin Ukrayna'yı destekleme niyetine zarar verdiğini dile getirdi. "Aslında tüm bunlar Ukrayna için bir fırsat. Bunun ne olduğunu görmeleri gerekiyor"

Diplomatik Çözüm Çağrısı

Waltz, Zelenskiy'ye seslenerek, "Kimsenin, başkanı diplomatik bir çözüme götürmeye çalıştığı için eleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile yapılan güvenlik garantileri görüşmelerinden memnun kaldıklarını ifade etti.

Trump, Zelenskiy ile ilgili olarak, "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmış ve onun savaşın önüne geçmekte başarısız olduğunu ifade etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Musul'a 250 Bin Fidanla Destek Verdi!
2
Trump Yönetimi, 8 Latin Amerika Kartelini 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Tanıdı
3
İtalya, Gazze'de Ateşkesin Sürekliliğini Vurguladı
4
Ankara'da Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı
5
Fethiye'de Pansiyonlarda Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Yakalandı
6
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
7
Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar