ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Tepki

Waltz'tan Çarpıcı Açıklamalar
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu belirtti. Waltz, "Başkan bunları tolere etmeyecektir" diyerek gerilimin artmasına yönelik kaygılarını dile getirdi.
Trump'ın Savaşları Bitirme Amacı
Waltz, Amerikan Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gösterdiği çabaları değerlendirdi. Başkan Trump'ın savaşın sona ermesi için yoğun müzakereler yapacağını vurguladı.
Zelenskiy'nin Durumu Anlamadığını İddia Etti
Waltz, Zelenskiy'nin mevcut durumu tam olarak kavrayamadığını savunarak, "Herkes, yüz milyarlarca dolara mal olan ve yüz binlerce hayat kaybına neden olan savaş döneminin sona erdiği mesajını almadı" ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın Fırsatları Görmesi Gerekiyor
Zelenskiy'nin Trump'a verdiği yanıtta hayal kırıklığı olduğunu belirten Waltz, bu tutumun ABD'nin Ukrayna'yı destekleme niyetine zarar verdiğini dile getirdi. "Aslında tüm bunlar Ukrayna için bir fırsat. Bunun ne olduğunu görmeleri gerekiyor" Waltz, Zelenskiy'ye seslenerek, "Kimsenin, başkanı diplomatik bir çözüme götürmeye çalıştığı için eleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile yapılan güvenlik garantileri görüşmelerinden memnun kaldıklarını ifade etti. Trump, Zelenskiy ile ilgili olarak, "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmış ve onun savaşın önüne geçmekte başarısız olduğunu ifade etmişti.
Diplomatik Çözüm Çağrısı
Waltz, Zelenskiy'ye seslenerek, "Kimsenin, başkanı diplomatik bir çözüme götürmeye çalıştığı için eleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile yapılan güvenlik garantileri görüşmelerinden memnun kaldıklarını ifade etti.
Trump, Zelenskiy ile ilgili olarak, "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmış ve onun savaşın önüne geçmekte başarısız olduğunu ifade etmişti.