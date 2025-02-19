ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Tepki

Waltz'tan Çarpıcı Açıklamalar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu belirtti. Waltz, "Başkan bunları tolere etmeyecektir" diyerek gerilimin artmasına yönelik kaygılarını dile getirdi.

Trump'ın Savaşları Bitirme Amacı

Waltz, Amerikan Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gösterdiği çabaları değerlendirdi. Başkan Trump'ın savaşın sona ermesi için yoğun müzakereler yapacağını vurguladı.

Zelenskiy'nin Durumu Anlamadığını İddia Etti

Waltz, Zelenskiy'nin mevcut durumu tam olarak kavrayamadığını savunarak, "Herkes, yüz milyarlarca dolara mal olan ve yüz binlerce hayat kaybına neden olan savaş döneminin sona erdiği mesajını almadı" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Fırsatları Görmesi Gerekiyor