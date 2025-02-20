ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Zelenskiy'yi Eleştirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tavırlarını eleştirerek, Trump'ın hayal kırıklığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:23
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Zelenskiy'yi Eleştirdi

Waltz'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiriler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendiren Waltz, Zelenskiy'nin müzakere masasına gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Uzayan Savaşın Sorumluluğu

Waltz, 3 yıldır devam eden savaşın hiç başlamaması gerektiğini belirtirken, bu sürecin uzamasında Ukrayna yönetiminin önemli bir rol oynadığını savundu. Savaşın sona ermesinin tüm taraflar için faydalı olduğunu vurgulayan Waltz, Başkan Trump'ın temel amacının da bu olduğunu ifade etti.

Washington'dan Gelen İpuçları

Waltz, Trump'ın Zelenskiy'nin süregelen durumuyla ilgili hayal kırıklığını, "Zelenskiy eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir," sözleriyle dile getirdi. Kiev yönetiminin ABD'nin verdiği destekler karşısında yeterince minnettar olmadığını söyleyen Waltz, bu durumu eleştirdi.

"Başkan Trump’ın hayal kırıklığı çok yönlü" diyerek açıklamalarına devam eden Waltz, Ukrayna'nın Amerikan vergi mükellefleri ve Trump'ın ilk döneminde sunulan destekler için derin bir takdir göstermesi gerektiğini vurguladı. Waltz, Kiev'den gelen bazı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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