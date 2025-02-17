ABD ve BAE Savunma Bakanları Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, BAE'li mevkidaşı el-Mezrui ile bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:11
ABD ve BAE Savunma Bakanları Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mübarek Fadıl el-Mezrui ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme 15 Şubat tarihinde yapıldı. İkili ilişkilerin değerlendirildiği bu görüşmede, bölgesel güvenlik endişeleri ve savunma sanayisinde işbirliği gibi konular masaya yatırıldı.

Hegseth ve el-Mezrui, gelecekte de temas halinde olma hususunda mutabık kaldılar, bu da her iki ülkenin savunma işbirliğini güçlendirme çabalarını ortaya koyuyor.

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