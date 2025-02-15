ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları Münih'te Çözüm Arayışında

ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakanları Münih'te Buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırdı. İki bakan, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırgan tutumunu ve Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan caydırmanın yollarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Rubio'nun, bu verimli toplantının ardından, işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için Cho ile bir araya geldiği belirtildi. İkili, Çin'in saldırganlığından duydukları endişeleri dile getirdi ve Kuzey Kore'nin artan tehditlerinin nasıl önlenebileceği üzerine görüştü.

Ayrıca, açıklamada Rubio'nun, Washington'un Güney Kore ile olan savunma ve ekonomik bağlarını yeniden teyit ettiği, özellikle de ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırma planları doğrultusunda gemi yapımı, yarı iletkenler ve enerji alanlarında işbirliğini ön plana çıkardığı bildirildi.

Rubio, bu görüşmede Amerika'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması konusundaki kararlılığını yineleyerek, bunun için diyaloğa açık olduklarını vurguladı. Münih Güvenlik Konferansı'nın üç gün süreceği ve yarın son bulacağı bilgisi de aktarıldı.