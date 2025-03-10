ABD ve Güney Kore, 'Özgürlük Kalkanı 2025' Tatbikatını Başlattı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı 'Özgürlük Kalkanı 2025' tatbikatını başlatarak bölgedeki askeri işbirliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:33
ABD ve Güney Kore, 'Özgürlük Kalkanı 2025' Tatbikatını Başlattı

ABD ve Güney Kore Ortak 'Özgürlük Kalkanı 2025' Tatbikatını Başlattı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 'Özgürlük Kalkanı 2025' (Freedom Shield 2025) tatbikatını başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, tatbikat 10-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu askeri etkinlik, ABD ile Güney Kore ordularının birlikte çalışabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Tatbikata 19 Bin Asker Katılacak

Tatbikat, simülasyonlu eğitimler ve muharebe hazırlıklı saha faaliyetlerini içerecek. Güney Kore, tatbikata yaklaşık 19 bin asker ile katılacak ve iki ülke orduları toplamda 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi planlıyor.

Tatbikat, Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine ve Pyongyang yönetiminin Rusya ile artan askeri işbirliğine karşı bir tepki olarak düzenleniyor. Yıllık 'Özgürlük Kalkanı 2025', ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinin ardından iki ülke orduları arasında gerçekleştirilen ilk büyük askeri tatbikat olarak kaydedildi.

Kuzey Kore'den Sert Tepki

Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ortak askeri tatbikatı 'tehlikeli bir kışkırtıcı eylem' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan açıklamada, rastgele güç kullanımının daha kötü bir güvenlik krizine yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, bu tatbikatın, Kore yarımadasındaki durumu aşırı noktaya götürebileceği vurgulandı.

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