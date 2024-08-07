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ABD ve İngiltere, Nagazaki Anma Törenine Katılmayacak

İsrail'in davet edilmediği Nagazaki anma törenine ABD ve İngiltere büyükelçileri katılmayacak, temsilcileriyle yer alacaklar.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:16
ABD ve İngiltere, Nagazaki Anma Törenine Katılmayacak

Nagazaki Anma Törenine Davet Sorunu

Japonya'nın Nagazaki Belediyesi, 9 Ağustos'ta düzenlenecek atom bombası saldırısının yıl dönümü anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle ABD ve İngiltere'den katılım iptal edildi.

Büyükelçilerin Açıklamaları

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel ve İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, anma etkinliğine katılmayacaklarını duyurdu. Longbottom, Nagazaki yönetiminin almış olduğu bu kararın, atom kurbanlarının anılacağı etkinliğe katılmasına engel olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere'nin Çatışma Üzerine Görüşleri

Longbottom, Hiroşima'daki törene katılmasına rağmen Nagazaki'ye gitmeyeceğini, İsrail'in savunma hakkını savunarak, onun ile Rusya arasında bir kıyaslamanın yanıltıcı olacağını belirtmişti. Emanuel ise, "Etkinliği siyasileştirmek istemiyorum" diyerek, Nagazaki törenine katılmayacağını açıkladı.

Törenin Temsil Edilmesi

Büyükelçilerin katılmayacağı anma törenine, üst düzey olmayan diplomatların temsil edeceği kaydedildi. Nagazaki'deki anma, ABD'nin 9 Ağustos 1945 tarihindeki atom bombalı saldırısının yıl dönümü olarak düzenleniyor.

Municipal Officials Comments

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki insani durum ve ilgili protestoların anma törenini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını ifade etti.

Tarihsel Arka Plan

6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucunda, kentin %90'ı tahrip olmuş ve 80 bin kişi ölmüştü. Üç gün sonra atılan bombanın ardından Nagazaki'de de en az 40 bin kayıp yaşanmış, uzun vadede radyasyona bağlı hastalıklardan binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

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