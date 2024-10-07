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ABD ve İsrail Arasındaki İran Görüşmeleri Devam Ediyor

Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik olası askeri karşılığı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:05
ABD ve İsrail Arasındaki İran Görüşmeleri Devam Ediyor

ABD ve İsrail Arasındaki Görüşmeler Devam Ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a vereceği askeri karşılık konusunda Tel Aviv ile yapılan görüşmelerin halen sürdüğünü bildirdi. Günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki durum hakkında açıklamalarda bulunan Jean-Pierre, "İsraillilerle, İran'ın saldırılarının ardından nasıl bir karşılık verecekleri üzerine görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

ABD'nin Desteği ve İran Konusunda Dikkatli Adımlar

Jean-Pierre, ABD'nin İran karşısında İsrail'e askeri anlamda hem doğrudan hem de dolaylı olarak ciddi destek verdiğini belirtirken, bu desteği sürdürme taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a nasıl bir tepki vereceği konusunda henüz net bir karar almadığını ifade ederek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." şeklinde konuştu. Biden, ayrıca İsrail'in İran’a ait nükleer tesislere yönelik olası saldırısını desteklemediğini de vurguladı.

Biden, İsrail'in muhataplarıyla devam eden görüşmelerinin, İran'a karşı nasıl bir tepki verileceği üzerine yoğunlaştığını dile getirirken, İsrail'in bu süreçte "orantılı şekilde" hareket etmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

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