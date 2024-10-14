ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'yu Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

ABD ve İsrail Savunma Bakanları İletişim Halinde

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, Austin, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.

Sivillerin Güvenliği İçin Diplomasi Vurgusu

Austin, Gallant’a Lübnan'da yaşanan askeri operasyonlar yerine, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla diplomatik yolların bir an önce devreye sokulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki insan hakları durumuna yönelik endişelerini dile getirerek, buradaki insani krizin çözümü için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Başsağlığı ve Destek Mesajı

Austin, Hizbullah’ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaşamını yitiren İsrail askerleri için başsağlığı diledi. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını yineleyerek bu konudaki desteklerini aktardı.

Hizbullah ve İsrail Ordusu Arasındaki Çatışma

Hizbullah, Gazze’deki Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla, İsrail ordusuna ait Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda İsrail ordusu 4 askerini kaybettiğini ve 58 askerin yaralandığını duyurdu. Bu olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.