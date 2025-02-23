Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayıt Dışı Siyasete Son Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde kayıt dışı siyaset ve ekonomi uygulamalarına son verileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayıt Dışı Siyasete Son Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıt Dışı Siyaset Dönemi Sona Ermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı ekonomiye de kayıt dışı siyasete de yer yoktur" ifadelerini kullandı.

Yeni Türkiye Vizyonu

Erdoğan, ülkenin geleceği için şeffaf ve hesap verebilir bir siyasi anlayışın önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, kayıt dışı uygulamaların artık kabul edilmeyeceğini ve yeni Türkiye vizyonunun bu ilkelerle şekilleneceğini belirtti.

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